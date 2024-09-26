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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1824 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1824 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1824 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 253,283

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1824
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1824 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 682 проданному на аукционе Maison Palombo за 1700 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Zöttl (1)
Франция 20 франков 1824 W на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 315 EUR
Франция 20 франков 1824 W на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1110 USD
Франция 20 франков 1824 W на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе Numis Arena - October 29, 2023
Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе Zöttl - August 7, 2022
Продавец Zöttl
Дата 7 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Франция 20 франков 1824 W на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе Heritage - February 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе Spink - June 6, 2021
Продавец Spink
Дата 6 июня 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Франция 20 франков 1824 W на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе Auctiones - September 20, 2020
Продавец Auctiones
Дата 20 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1824 W на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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