Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1824 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Лилль
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 253,283
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1824
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1824 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 682 проданному на аукционе Maison Palombo за 1700 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1110 USD
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 7 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 6 июня 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 20 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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