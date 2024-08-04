Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1816 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Париж
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 41,073
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 40 франков
- Год 1816
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1816 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Maison Palombo за 24000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
910 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1939 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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