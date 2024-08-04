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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1816 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1816 года A "Тип 1816-1824" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 40 франков 1816 года A "Тип 1816-1824" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 41,073

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 40 франков
  • Год 1816
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1816 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Maison Palombo за 24000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Ars Time (1)
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  • Stack's (7)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (2)
Франция 40 франков 1816 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
910 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Франция 40 франков 1816 A на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1939 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Франция 40 франков 1816 A на аукционе Heritage - February 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1816 A на аукционе Beaussant Lefèvre - June 15, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2022
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе Bolaffi - May 28, 2021
Продавец Bolaffi
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Франция 40 франков 1816 A на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе Palombo - November 17, 2019
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
Франция 40 франков 1816 A на аукционе Stack's - August 14, 2019
Франция 40 франков 1816 A на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе Heritage - April 29, 2019
Франция 40 франков 1816 A на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Франция 40 франков 1816 A на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1816 A на аукционе Stack's - January 14, 2019
Франция 40 франков 1816 A на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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