Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1816 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 40 франков 1816 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 40 франков 1816 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,210

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 40 франков
  • Год 1816
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1816 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Maison Palombo за 3800 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Ars Time (2)
  • Auction World (2)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Beaussant Lefèvre (1)
  • Bolaffi (1)
  • cgb.fr (1)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (1)
  • Jean ELSEN (3)
  • Künker (6)
  • Libert (1)
  • London Coins (2)
  • Monnaies d'Antan (3)
  • Numisbalt (1)
  • Palombo (4)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • V. GADOURY (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WAG (1)
Франция 40 франков 1816 W на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
Франция 40 франков 1816 W на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Франция 40 франков 1816 W на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Beaussant Lefèvre - July 1, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
2095 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
2413 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 W на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1816 W на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 W на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 12, 2018
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Stack's - January 13, 2018
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Bolaffi - June 8, 2017
Продавец Bolaffi
Дата 8 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 W на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1816 W на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 40 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVIII Монеты Франции 1816 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 40 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск