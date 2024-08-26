Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1816 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Лилль
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,210
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 40 франков
- Год 1816
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1816 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Maison Palombo за 3800 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
2095 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
2413 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 8 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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