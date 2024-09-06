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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1817 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1817 года A "Тип 1816-1824" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 40 франков 1817 года A "Тип 1816-1824" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 90,109

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 40 франков
  • Год 1817
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (119) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1817 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе Warin Global Investments за 2600 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе VINCHON - May 23, 2024
Продавец VINCHON
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2165 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Франция 40 франков 1817 A на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
755 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция 40 франков 1817 A на аукционе Auctiones - March 17, 2024
Продавец Auctiones
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе Tauler & Fau - March 12, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе Heritage - February 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе GINZA - February 11, 2023
Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе Bolaffi - December 2, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе Pruvost - September 25, 2022
Продавец Pruvost
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1817 A на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе Chaponnière - November 20, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Франция 40 франков 1817 A на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1817 A на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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