Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1817 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Париж
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 90,109
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 40 франков
- Год 1817
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (119) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1817 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе Warin Global Investments за 2600 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2019.
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