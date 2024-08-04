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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1817 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1817 A Париж
Средняя цена 810 $
Продажи
0 119
Аверс
Реверс
40 франков 1817 L Байонна
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 франков 1817 A Париж
Средняя цена 420 $
Продажи
0 306
Аверс
Реверс
20 франков 1817 K Бордо
Средняя цена 760 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
20 франков 1817 L Байонна
Средняя цена 420 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
20 франков 1817 Q Перпиньян
Средняя цена 370 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
20 франков 1817 W Лилль
Средняя цена 390 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
20 франков 1816-1824 Смещение штемпеля
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 3
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