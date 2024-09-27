Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1817 года L "Тип 1816-1824". Байонна (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Байонна
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 36,180
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1817
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1817 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 30408 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numis Arena
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 3 октября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
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Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
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Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
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Где продать?
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