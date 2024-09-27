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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1817 года L "Тип 1816-1824". Байонна (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - 20 франков 1817 года L "Тип 1816-1824" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1817 года L "Тип 1816-1824" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 36,180

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1817
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1817 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 30408 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе Numis Arena - April 18, 2024
Продавец Numis Arena
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Франция 20 франков 1817 L на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 20 франков 1817 L на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Франция 20 франков 1817 L на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 20 франков 1817 L на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Франция 20 франков 1817 L на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 20 франков 1817 L на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе Warin Global Investments - October 3, 2022
Франция 20 франков 1817 L на аукционе Warin Global Investments - October 3, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 октября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе Jean ELSEN - June 10, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1817 L на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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