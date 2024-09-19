Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1817 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Лилль
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 155,520
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1817
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1817 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Maison Palombo за 750 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
377 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Corinphila
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 8 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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