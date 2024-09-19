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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1817 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1817 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1817 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 155,520

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1817
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1817 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Maison Palombo за 750 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Palombo (3)
  • Stack's (1)
Франция 20 франков 1817 W на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Франция 20 франков 1817 W на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
377 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франция 20 франков 1817 W на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Heritage - February 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Heritage - July 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Corinphila - October 3, 2020
Продавец Corinphila
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Stack's - June 27, 2019
Франция 20 франков 1817 W на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Palombo - March 8, 2019
Продавец Palombo
Дата 8 марта 2019
Сохранность AU
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU53 PCGS
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе iNumis - June 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе iNumis - March 8, 2016
Продавец iNumis
Дата 8 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Heritage - January 13, 2016
Франция 20 франков 1817 W на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1817 W на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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