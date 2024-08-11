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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1817 года K "Тип 1816-1824". Бордо (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - 20 франков 1817 года K "Тип 1816-1824" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1817 года K "Тип 1816-1824" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,803

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1817
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1817 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3630 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Palombo (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WCN (1)
Франция 20 франков 1817 K на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
593 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франция 20 франков 1817 K на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
755 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция 20 франков 1817 K на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 K на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1817 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1817 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1817 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1817 K на аукционе Chaponnière - October 21, 2018
Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1817 K на аукционе iNumis - December 4, 2017
Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1817 K на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1817 K на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 K на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1817 K на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1817 K на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 K на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1817 K на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 K на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1817 K на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 K на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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