Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1817 года K "Тип 1816-1824". Бордо (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Бордо
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,803
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1817
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1817 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3630 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
755 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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