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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1817 года Q "Тип 1816-1824". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков 1817 года Q "Тип 1816-1824" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1817 года Q "Тип 1816-1824" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 97,232

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1817
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1817 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 644689 проданному на аукционе cgb.fr за 580 EUR. Торги состоялись 26 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Stack's - September 13, 2023
Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Coin Cabinet - April 30, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Heritage - February 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Warin Global Investments - October 3, 2022
Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Warin Global Investments - October 3, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 октября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 11, 2022
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 11, 2022
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1817 Q на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 5, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Франция 20 франков 1817 Q на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1817 Q на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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