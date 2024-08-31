Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1817 года Q "Тип 1816-1824". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Перпиньян
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 97,232
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1817
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1817 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 644689 проданному на аукционе cgb.fr за 580 EUR. Торги состоялись 26 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 30 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 3 октября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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