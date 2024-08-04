Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1817 года L "Тип 1816-1824". Байонна (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Байонна
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 377
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 40 франков
- Год 1817
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 40 франков 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск