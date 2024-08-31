Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1823 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Париж
Фотография: Maître Wattebled
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 161
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 40 франков
- Год 1823
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1823 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 608 проданному на аукционе Maître Wattebled за 28000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Palombo (1)
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
31477 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
14001 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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