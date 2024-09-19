Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1816 года B "Тип 1816-1824". Руан (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Руан
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 767
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 40 франков
- Год 1816
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1816 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе Maison Palombo за 4200 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- V. GADOURY (2)
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
2002 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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