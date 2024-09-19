Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1816 года B "Тип 1816-1824". Руан (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - 40 франков 1816 года B "Тип 1816-1824" Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 40 франков 1816 года B "Тип 1816-1824" Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 767

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 40 франков
  • Год 1816
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1816 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе Maison Palombo за 4200 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Chaponnière (2)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (4)
  • MDC Monaco (3)
  • Münzenonline (1)
  • Palombo (2)
  • SINCONA (4)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (2)
Франция 40 франков 1816 B на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
2002 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Франция 40 франков 1816 B на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
1562 $
Цена в валюте аукциона 1400 CHF
Франция 40 франков 1816 B на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1816 B на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1816 B на аукционе Münzenonline - April 23, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 B на аукционе Jean ELSEN - March 15, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1816 B на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 B на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1816 B на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 B на аукционе iNumis - December 4, 2017
Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 B на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Франция 40 франков 1816 B на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 B на аукционе Chaponnière - July 5, 2017
Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 B на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 B на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 B на аукционе Hess Divo - May 21, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 B на аукционе Heritage - August 13, 2015
Франция 40 франков 1816 B на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 B на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 B на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 B на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1816 B на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 40 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVIII Монеты Франции 1816 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 40 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск