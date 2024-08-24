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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1816 года Q "Тип 1816-1824". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков 1816 года Q "Тип 1816-1824" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1816 года Q "Тип 1816-1824" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 8,244

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1816
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1816 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3621 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Cayón (1)
  • cgb.fr (1)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (2)
  • Künker (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Palombo (1)
  • Patrick Guillard Collection (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (1)
  • V. GADOURY (2)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 20 франков 1816 Q на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 20 франков 1816 Q на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
904 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Франция 20 франков 1816 Q на аукционе Patrick Guillard Collection - April 25, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
829 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Франция 20 франков 1816 Q на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1816 Q на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1816 Q на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1816 Q на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1816 Q на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1816 Q на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 Q на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 Q на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 Q на аукционе Heritage - September 29, 2016
Франция 20 франков 1816 Q на аукционе Heritage - September 29, 2016
Продавец Heritage
Дата 29 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1816 Q на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1816 Q на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1816 Q на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1816 Q на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 Q на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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