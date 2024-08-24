Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1816 года Q "Тип 1816-1824". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Перпиньян
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 8,244
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1816
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1816 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3621 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Warin Global Investments (1)
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
904 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
829 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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