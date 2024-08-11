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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1816 года L "Тип 1816-1824". Байонна (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - 20 франков 1816 года L "Тип 1816-1824" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1816 года L "Тип 1816-1824" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 853

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1816
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1816 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 675 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica Spa за 34000 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • Künker (6)
  • Nomisma (2)
  • Numismatica Ars Classica (1)
  • Palombo (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция 20 франков 1816 L на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2542 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Франция 20 франков 1816 L на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
36300 $
Цена в валюте аукциона 34000 EUR
Франция 20 франков 1816 L на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1816 L на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1816 L на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 L на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 L на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 L на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1816 L на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 L на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1816 L на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
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Франция 20 франков 1816 L на аукционе Nomisma - October 14, 2014
Продавец Nomisma
Дата 14 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1816 L на аукционе Nomisma - April 13, 2013
Продавец Nomisma
Дата 13 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1816 L на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1816 L на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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