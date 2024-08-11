Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1816 года L "Тип 1816-1824". Байонна (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Байонна
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 853
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1816
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1816 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 675 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica Spa за 34000 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
36300 $
Цена в валюте аукциона 34000 EUR
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 13 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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