Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1823 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Лилль
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 7,655
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1823
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1823 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3664 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
1617 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
2303 $
Цена в валюте аукциона 2100 CHF
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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