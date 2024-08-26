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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1823 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1823 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1823 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 7,655

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1823
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1823 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3664 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Palombo (4)
  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция 20 франков 1823 W на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
1617 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Франция 20 франков 1823 W на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1823 W на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность F
Цена
Франция 20 франков 1823 W на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
2303 $
Цена в валюте аукциона 2100 CHF
Франция 20 франков 1823 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1823 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1823 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1823 W на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1823 W на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1823 W на аукционе Palombo - May 3, 2019
Продавец Palombo
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1823 W на аукционе iNumis - December 6, 2016
Продавец iNumis
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1823 W на аукционе iNumis - May 3, 2016
Продавец iNumis
Дата 3 мая 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1823 W на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1823 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1823 W на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1823 W на аукционе cgb.fr - December 4, 2013
Продавец cgb.fr
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1823 W на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1823 W на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1823 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2011
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1823 W на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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