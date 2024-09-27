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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1814 года

Золотые монеты (Наполеон I)

Аверс
Реверс
20 франков 1814 A Париж
Средняя цена 680 $
Продажи
0 121
Аверс
Реверс
20 франков 1814 W Лилль
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
20 франков 1814 Q Перпиньян
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
20 франков 1814 CL Генуя
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
20 франков 1809-1815 Смещение штемпеля
Средняя цена 380 $
Продажи
0 1

Золотые монеты (Людовик XVIII)

Аверс
Реверс
20 франков 1814 A Париж
Средняя цена 620 $
Продажи
2 702
Аверс
Реверс
20 франков 1814 K Бордо
Средняя цена 380 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
20 франков 1814 L Байонна
Средняя цена 340 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
20 франков 1814 Q Перпиньян
Средняя цена 350 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
20 франков 1814 W Лилль
Средняя цена 660 $
Продажи
0 31
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