Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1814 года CL "Тип 1809-1815". Генуя (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Генуя
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 887
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1814
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Генуя
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1814 года со знаком CL. Генуя. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3583 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10882 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
12926 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 21 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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