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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1814 года CL "Тип 1809-1815". Генуя (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Генуя

Аверс монеты - 20 франков 1814 года CL "Тип 1809-1815" Генуя - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1814 года CL "Тип 1809-1815" Генуя - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 887

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1814
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Генуя
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1814 года со знаком CL. Генуя. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3583 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • Numismatica Genevensis (1)
  • Palombo (2)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (2)
  • Varesi (1)
Франция 20 франков 1814 CL на аукционе Numismatica Ars Classica - June 5, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10882 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Франция 20 франков 1814 CL на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
12926 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Франция 20 франков 1814 CL на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе Baldwin's of St. James's - September 23, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе Numismatica Genevensis - November 28, 2012
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе Varesi - November 21, 2012
Продавец Varesi
Дата 21 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 CL на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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