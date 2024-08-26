Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1814 года Q "Тип 1814-1815". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Перпиньян
Фотография: Patrick Guillard Collection
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 28,632
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1814
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1814 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2450 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 588 USD. Торги состоялись 25 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Numisma - Portugal
Дата 3 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец Warin Global Investments
Дата 18 декабря 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 10 октября 2017
Сохранность VF
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 10 декабря 2013
Сохранность VF
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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