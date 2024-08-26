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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1814 года Q "Тип 1814-1815". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков 1814 года Q "Тип 1814-1815" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1814 года Q "Тип 1814-1815" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 28,632

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1814
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1814 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2450 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 588 USD. Торги состоялись 25 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisma - Portugal (1)
  • Patrick Guillard Collection (1)
  • SINCONA (2)
  • VL Nummus (1)
  • Warin Global Investments (1)
  • Westfälische (1)
Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
535 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 55000 JPY
Франция 20 франков 1814 Q на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Patrick Guillard Collection - June 9, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Numisma - Portugal - June 3, 2020
Продавец Numisma - Portugal
Дата 3 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Warin Global Investments - December 18, 2017
Продавец Warin Global Investments
Дата 18 декабря 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе iNumis - October 10, 2017
Продавец iNumis
Дата 10 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Nomisma - May 12, 2015
Продавец Nomisma
Дата 12 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1814 Q на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Nomisma - May 13, 2014
Продавец Nomisma
Дата 13 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе iNumis - December 10, 2013
Продавец iNumis
Дата 10 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Heritage - April 23, 2013
Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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