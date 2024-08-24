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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1814 года L "Тип 1814-1815". Байонна (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - 20 франков 1814 года L "Тип 1814-1815" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1814 года L "Тип 1814-1815" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 45,003

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1814
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1814 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 925 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
  • Warin Global Investments (3)
Франция 20 франков 1814 L на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 20 франков 1814 L на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Франция 20 франков 1814 L на аукционе London Coins - September 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Франция 20 франков 1814 L на аукционе Lugdunum - November 5, 2020
Продавец Lugdunum
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 L на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 L на аукционе Warin Global Investments - September 18, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1814 L на аукционе Warin Global Investments - March 23, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1814 L на аукционе iNumis - December 4, 2017
Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 L на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 L на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 L на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 L на аукционе iNumis - March 8, 2016
Продавец iNumis
Дата 8 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1814 L на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 L на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 L на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1814 L на аукционе Reinhard Fischer - January 9, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 L на аукционе Reinhard Fischer - November 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1814 L на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1814 L на аукционе Gorny & Mosch - October 17, 2014
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1814 L на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1814 L на аукционе iNumis - June 4, 2013
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 L на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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