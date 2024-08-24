Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1814 года L "Тип 1814-1815". Байонна (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Байонна
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 45,003
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1814
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1814 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 925 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Lugdunum
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 9 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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