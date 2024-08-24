Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1814 года K "Тип 1814-1815". Бордо (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Бордо
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 62,680
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1814
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1814 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе MDC Monaco за 1200 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numis Arena
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
410 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 31 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 9 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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