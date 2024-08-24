Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1814 года K "Тип 1814-1815". Бордо (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - 20 франков 1814 года K "Тип 1814-1815" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1814 года K "Тип 1814-1815" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 62,680

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1814
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1814 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе MDC Monaco за 1200 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Auctiones (2)
  • Aureo & Calicó (2)
  • Aurora Numismatica (1)
  • Beaussant Lefèvre (1)
  • Bolaffi (1)
  • Cayón (1)
  • cgb.fr (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (9)
  • Jean ELSEN (3)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Nomisma (1)
  • Numis Arena (1)
  • Rauch (1)
  • Rhenumis (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (1)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Numis Arena - April 18, 2024
Продавец Numis Arena
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
410 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Stack's - November 16, 2022
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Heritage - April 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Auctiones - March 15, 2020
Продавец Auctiones
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1814 K на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Bolaffi - May 31, 2019
Продавец Bolaffi
Дата 31 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Jean ELSEN - March 15, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе iNumis - March 5, 2019
Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Aurora Numismatica - December 9, 2018
Продавец Aurora Numismatica
Дата 9 декабря 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Beaussant Lefèvre - June 1, 2018
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе iNumis - December 4, 2017
Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Auctiones - June 18, 2017
Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1814 K на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 франков 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVIII Монеты Франции 1814 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 20 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск