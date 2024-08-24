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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1814 года Q "Тип 1809-1815". Перпиньян (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков 1814 года Q "Тип 1809-1815" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1814 года Q "Тип 1809-1815" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,289

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1814
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1814 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3588 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • cgb.fr (1)
  • Emporium Hamburg (1)
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  • Numismatica Ranieri (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (2)
  • V. GADOURY (2)
  • WAG (2)
Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
1032 $
Цена в валюте аукциона 940 EUR
Франция 20 франков 1814 Q на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1814 Q на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
812 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1814 Q на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Numismatica Ranieri - November 10, 2018
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Heritage - June 18, 2015
Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Heritage - June 18, 2015
Продавец Heritage
Дата 18 июня 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе V. GADOURY - May 15, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Heritage - April 23, 2013
Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1814 Q на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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