Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1814 года Q "Тип 1809-1815". Перпиньян (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Перпиньян
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,289
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1814
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1814 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3588 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
1032 $
Цена в валюте аукциона 940 EUR
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 июня 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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