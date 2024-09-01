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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1814 года W "Тип 1814-1815". Лилль (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1814 года W "Тип 1814-1815" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1814 года W "Тип 1814-1815" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 59,724

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1814
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1814 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 657891 проданному на аукционе cgb.fr за 3300 EUR. Торги состоялись 15 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • Künker (2)
  • Lugdunum (1)
  • MDC Monaco (3)
  • Numismatica Ars Classica (1)
  • Pars Coins (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
Франция 20 франков 1814 W на аукционе Pars Coins - March 28, 2024
Продавец Pars Coins
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 570 USD
Франция 20 франков 1814 W на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франция 20 франков 1814 W на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе cgb.fr - June 15, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 15 июня 2021
Сохранность MS65
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе Lugdunum - June 9, 2021
Продавец Lugdunum
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе InAsta - October 30, 2019
Продавец InAsta
Дата 30 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе Beaussant Lefèvre - June 1, 2018
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе Dorotheum - May 25, 2018
Продавец Dorotheum
Дата 25 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1814 W на аукционе iNumis - December 4, 2017
Продавец iNumis
Дата 4 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1814 W на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1814 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1814 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе Heritage - September 11, 2014
Франция 20 франков 1814 W на аукционе Heritage - September 11, 2014
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе Creusy Numismatique - June 17, 2014
Продавец Creusy Numismatique
Дата 17 июня 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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