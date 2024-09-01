Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1814 года W "Тип 1814-1815". Лилль (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Лилль
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 59,724
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1814
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1814 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 657891 проданному на аукционе cgb.fr за 3300 EUR. Торги состоялись 15 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 15 июня 2021
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец InAsta
Дата 30 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
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Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность AU
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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