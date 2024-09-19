Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1814 года W "Тип 1809-1815". Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 15,581
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1814
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1814 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе MDC Monaco за 4700 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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