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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1814 года W "Тип 1809-1815". Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1814 года W "Тип 1809-1815" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1814 года W "Тип 1809-1815" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 15,581

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1814
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1814 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе MDC Monaco за 4700 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Auction World (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
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  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (3)
  • Varesi (1)
  • VINCHON (1)
  • WAG (1)
Франция 20 франков 1814 W на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Франция 20 франков 1814 W на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
589 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франция 20 франков 1814 W на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе Stack's - January 16, 2024
Франция 20 франков 1814 W на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1814 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 30, 2020
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1814 W на аукционе Jean ELSEN - December 6, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе Varesi - April 29, 2019
Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU53 PCGS
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1814 W на аукционе Schulman - October 26, 2018
Продавец Schulman
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1814 W на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе Auction World - April 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1814 W на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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