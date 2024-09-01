Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1821 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Париж
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 11,761
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1821
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1821 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 570743 проданному на аукционе cgb.fr за 1370 EUR. Торги состоялись 10 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1294 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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