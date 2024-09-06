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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1821 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1821 A Париж
Средняя цена 800 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
20 франков 1821 W Лилль
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
20 франков 1816-1824 Смещение штемпеля
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 3
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