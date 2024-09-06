Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1821 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Лилль
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 8,446
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1821
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1821 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3650 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
1162 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
862 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF35 GENI
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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