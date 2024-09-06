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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1821 года W "Тип 1816-1824". Лилль (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1821 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1821 года W "Тип 1816-1824" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 8,446

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1821
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1821 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3650 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • cgb.fr (1)
  • Hess Divo (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (4)
  • Monnaies d'Antan (4)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (2)
Франция 20 франков 1821 W на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
1162 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция 20 франков 1821 W на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
862 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Франция 20 франков 1821 W на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1821 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1821 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1821 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1821 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1821 W на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF35 GENI
Цена
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Франция 20 франков 1821 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1821 W на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1821 W на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1821 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
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Франция 20 франков 1821 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1821 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
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Франция 20 франков 1821 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1821 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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