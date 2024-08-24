Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1815 года B "Тип 1814-1815". Руан (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Руан
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 23,054
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1815
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 4138 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
435 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 декабря 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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