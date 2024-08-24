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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1815 года B "Тип 1814-1815". Руан (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - 20 франков 1815 года B "Тип 1814-1815" Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1815 года B "Тип 1814-1815" Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 23,054

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1815
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 4138 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе MDC Monaco - December 3, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
435 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Франция 20 франков 1815 B на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
503 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Франция 20 франков 1815 B на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 20 франков 1815 B на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе VINCHON - June 29, 2022
Продавец VINCHON
Дата 29 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2022
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе cgb.fr - December 8, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность MS61 NGC
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
Франция 20 франков 1815 B на аукционе cgb.fr - September 8, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 8 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе Spink - February 19, 2020
Продавец Spink
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе Stack's - January 20, 2020
Франция 20 франков 1815 B на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе Heritage - December 12, 2019
Франция 20 франков 1815 B на аукционе Heritage - December 12, 2019
Продавец Heritage
Дата 12 декабря 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
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Франция 20 франков 1815 B на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
Франция 20 франков 1815 B на аукционе Heritage - March 7, 2019
Франция 20 франков 1815 B на аукционе Heritage - March 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 марта 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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