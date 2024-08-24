Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1823 года A "Тип 1816-1824". Париж (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Париж
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 12,432
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1823
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1823 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1433 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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