Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1815 года W "Тип 1814-1815". Лилль (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Лилль
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 137,802
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1815
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе iNumis за 3000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 331 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец iBelgica
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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