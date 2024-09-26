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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1815 года W "Тип 1814-1815". Лилль (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1815 года W "Тип 1814-1815" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1815 года W "Тип 1814-1815" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 137,802

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1815
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе iNumis за 3000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 331 EUR
Франция 20 франков 1815 W на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 331 EUR
Франция 20 франков 1815 W на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Jean ELSEN - June 10, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе iBelgica - June 8, 2022
Продавец iBelgica
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе cgb.fr - March 8, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Lugdunum - June 9, 2021
Продавец Lugdunum
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе iNumis - October 6, 2020
Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1815 W на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1815 W на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе Schulman - May 24, 2019
Продавец Schulman
Дата 24 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1815 W на аукционе Palombo - March 8, 2019
Продавец Palombo
Дата 8 марта 2019
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1815 W на аукционе GINZA - October 10, 2018
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 W на аукционе iNumis - October 9, 2018
Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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