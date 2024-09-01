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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1815 года R "Тип 1814-1815". Лондон. Медь (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Лондон. Медь

Аверс монеты - 20 франков 1815 года R "Тип 1814-1815" Лондон Медь - цена монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1815 года R "Тип 1814-1815" Лондон Медь - цена монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,93 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1815
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком R. Лондон. Медь. Это медная монета периода Людовика XVIII

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
Франция 20 франков 1815 R на аукционе Baldwin's - April 24, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 24 апреля 2007
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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