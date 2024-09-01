Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1815 года R "Тип 1814-1815". Лондон. Медь (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Лондон. Медь
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком R. Лондон. Медь. Это медная монета периода Людовика XVIII
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