Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1815 года Q "Тип 1814-1815". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Перпиньян
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 46,999
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1815
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3602 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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