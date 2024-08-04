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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1815 года Q "Тип 1814-1815". Перпиньян (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков 1815 года Q "Тип 1814-1815" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1815 года Q "Тип 1814-1815" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 46,999

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1815
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3602 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Франция 20 франков 1815 Q на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
740 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Jean ELSEN - December 8, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Patrick Guillard Collection - September 30, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Jean ELSEN - June 10, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе cgb.fr - October 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Monnaies d'Antan - May 29, 2021
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Monnaies d'Antan - November 28, 2020
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 Q на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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