Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1815 года L "Тип 1814-1815". Байонна (Франция, Людовик XVIII)
Разновидность: Байонна
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 54,702
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVIII
- Номинал 20 франков
- Год 1815
- Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Maison Palombo за 1750 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Pruvost
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pruvost
Дата 23 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 6 июня 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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