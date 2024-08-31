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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1815 года L "Тип 1814-1815". Байонна (Франция, Людовик XVIII)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - 20 франков 1815 года L "Тип 1814-1815" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII Реверс монеты - 20 франков 1815 года L "Тип 1814-1815" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVIII

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 54,702

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVIII
  • Номинал 20 франков
  • Год 1815
  • Правитель Людовик XVIII (Король Франции)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Людовика XVIII. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Maison Palombo за 1750 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1815 L на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Франция 20 франков 1815 L на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 20 франков 1815 L на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Франция 20 франков 1815 L на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Франция 20 франков 1815 L на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Pruvost - April 15, 2023
Продавец Pruvost
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Coin Cabinet - April 10, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Warin Global Investments - February 14, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Pruvost - January 23, 2022
Продавец Pruvost
Дата 23 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Spink - June 6, 2021
Продавец Spink
Дата 6 июня 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Monnaies d'Antan - May 29, 2021
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Monnaies d'Antan - November 28, 2020
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1815 L на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Франция 20 франков 1815 L на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Goldberg - September 3, 2019
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Spink - July 19, 2019
Продавец Spink
Дата 19 июля 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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