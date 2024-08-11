Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1815 года L. Байонна (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Байонна
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 18,332
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1815
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 1329 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 16 мая 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
779 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 3 октября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 13 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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