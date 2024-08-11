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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1815 года L. Байонна (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - 20 франков 1815 года L Байонна - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1815 года L Байонна - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 18,332

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1815
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1815 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 1329 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (4)
  • V. GADOURY (7)
  • Varesi (1)
  • Warin Global Investments (5)
Франция 20 франков 1815 L на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
779 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Франция 20 франков 1815 L на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франция 20 франков 1815 L на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 20 франков 1815 L на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 20 франков 1815 L на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность F
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Франция 20 франков 1815 L на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Warin Global Investments - October 3, 2022
Франция 20 франков 1815 L на аукционе Warin Global Investments - October 3, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 октября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1815 L на аукционе Spink - December 13, 2020
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Bertolami - September 27, 2020
Продавец Bertolami
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1815 L на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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