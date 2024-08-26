Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1813 года CL "Тип 1809-1813". Генуя (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Генуя
Фотография: Numismatica Ars Classica Spa
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Тираж UNC 3,070
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1813
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Генуя
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1813 года со знаком CL. Генуя. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3559 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
1557 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2067 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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