Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1813 года CL "Тип 1809-1813". Генуя (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Генуя

Аверс монеты - 40 франков 1813 года CL "Тип 1809-1813" Генуя - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1813 года CL "Тип 1809-1813" Генуя - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Numismatica Ars Classica Spa

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Тираж UNC 3,070

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1813
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Генуя
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1813 года со знаком CL. Генуя. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3559 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Artemide Aste (2)
  • Auction World (5)
  • Auctiones (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Baldwin's (1)
  • Beaussant Lefèvre (2)
  • Boule (1)
  • cgb.fr (2)
  • Chaponnière (3)
  • CNG (1)
  • Florange (1)
  • Grün (2)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (5)
  • Jean ELSEN (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Künker (20)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (6)
  • Morton & Eden (1)
  • Nomisma Aste (1)
  • Numismatica Ars Classica (2)
  • Numismatica Ferrarese (3)
  • Numismatica Ranieri (5)
  • Olivier Goujon (1)
  • Palombo (8)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (4)
  • Soler y Llach (1)
  • Spink (2)
  • Stack's (3)
  • UBS (7)
  • V. GADOURY (11)
  • Varesi (4)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
1557 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Numismatica Ars Classica - June 5, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2067 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Nomisma Aste - May 1, 2024
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Nomisma Aste - May 1, 2024
Продавец Nomisma Aste
Дата 1 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Numismatica Ranieri - April 1, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Numismatica Ars Classica - June 27, 2023
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Numismatica Ranieri - October 29, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Beaussant Lefèvre - July 1, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 40 франков 1813 CL на аукционе Numismatica Ferrarese - June 13, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 40 франков 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона I Монеты Франции 1813 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 40 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск