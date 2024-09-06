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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1813 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1813 A Париж
Средняя цена 620 $
Продажи
1 516
Аверс
Реверс
20 франков 1813 K Бордо
Средняя цена 7800 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 франков 1813 L Байонна
Средняя цена 500 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
20 франков 1813 U Тулуза
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
20 франков 1813 W Лилль
Средняя цена 900 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
20 франков 1813 Q Перпиньян
Средняя цена 630 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
20 франков 1813 R Рим
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
20 франков 1813 Утрехт
Средняя цена 690 $
Продажи
0 202
Аверс
Реверс
20 франков 1813 CL Генуя
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
20 франков 1809-1815 Смещение штемпеля
Средняя цена 380 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
40 франков 1813 A Париж
Средняя цена 830 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
40 франков 1813 CL Генуя
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 116
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