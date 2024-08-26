Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1813 года "Тип 1809-1815". Утрехт (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Утрехт
Фотография: Boule
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 90,183
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1813
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Утрехт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (202) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1813 года. Утрехт. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 524821 проданному на аукционе cgb.fr за 7205 EUR. Торги состоялись 4 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 75000 JPY
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 19 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность F
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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