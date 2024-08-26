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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1813 года "Тип 1809-1815". Утрехт (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Утрехт

Аверс монеты - 20 франков 1813 года "Тип 1809-1815" Утрехт - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1813 года "Тип 1809-1815" Утрехт - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Boule

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 90,183

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1813
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Утрехт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (202) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1813 года. Утрехт. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 524821 проданному на аукционе cgb.fr за 7205 EUR. Торги состоялись 4 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1813 на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 75000 JPY
Франция 20 франков 1813 на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Франция 20 франков 1813 на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Франция 20 франков 1813 на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 на аукционе Bolaffi - December 7, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1813 на аукционе Schulman - October 19, 2023
Продавец Schulman
Дата 19 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1813 на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 на аукционе Künker - September 28, 2023
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1813 на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1813 на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность F
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Франция 20 франков 1813 на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 20 франков 1813 на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1813 на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1813 на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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