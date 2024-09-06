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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1813 года L "Тип 1809-1815". Байонна (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Байонна

Аверс монеты - 20 франков 1813 года L "Тип 1809-1815" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1813 года L "Тип 1809-1815" Байонна - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 19,147

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1813
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Байонна
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1813 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 1300 EUR. Торги состоялись 23 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • V. GADOURY (7)
  • Varesi (1)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 20 франков 1813 L на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франция 20 франков 1813 L на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
482 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Франция 20 франков 1813 L на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Франция 20 франков 1813 L на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе V. GADOURY - April 21, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе V. GADOURY - September 3, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе Warin Global Investments - September 6, 2020
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF45 PCGS
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе Varesi - May 5, 2020
Продавец Varesi
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе Bolaffi - November 29, 2019
Продавец Bolaffi
Дата 29 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе Palombo - May 3, 2019
Продавец Palombo
Дата 3 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1813 L на аукционе V. GADOURY - March 21, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе V. GADOURY - April 18, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 18 апреля 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе Jean ELSEN - December 8, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе iNumis - June 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1813 L на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 L на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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