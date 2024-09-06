Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1813 года L "Тип 1809-1815". Байонна (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Байонна
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 19,147
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1813
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Байонна
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1813 года со знаком L. Байонна. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 1300 EUR. Торги состоялись 23 мая 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 29 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 18 апреля 2018
Сохранность XF45 PCGS
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность VF
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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