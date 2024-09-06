Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1813 года W "Тип 1809-1815". Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 104,444
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1813
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1813 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Via GmbH за 3600 EUR. Торги состоялись 25 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
390 $
Цена в валюте аукциона 366 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
657 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 мая 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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