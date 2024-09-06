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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1813 года W "Тип 1809-1815". Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1813 года W "Тип 1809-1815" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1813 года W "Тип 1809-1815" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 104,444

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1813
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1813 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Via GmbH за 3600 EUR. Торги состоялись 25 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
  • Aurora Numismatica (1)
  • Bolaffi (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • cgb.fr (1)
  • Creusy Numismatique (5)
  • Goldberg (1)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Heritage (4)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (1)
  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (2)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Nomisma (1)
  • Palombo (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (4)
  • Thomas Numismatics (1)
  • V. GADOURY (1)
  • Varesi (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • Via (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
Франция 20 франков 1813 W на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
390 $
Цена в валюте аукциона 366 EUR
Франция 20 франков 1813 W на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
657 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 20 франков 1813 W на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Франция 20 франков 1813 W на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1813 W на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1813 W на аукционе Thomas Numismatics - September 21, 2023
Продавец Thomas Numismatics
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Франция 20 франков 1813 W на аукционе Via - May 25, 2023
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1813 W на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 20 франков 1813 W на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 W на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1813 W на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1813 W на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 17, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1813 W на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 17, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1813 W на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1813 W на аукционе Palombo - January 18, 2019
Продавец Palombo
Дата 18 января 2019
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1813 W на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1813 W на аукционе Heritage - May 11, 2017
Франция 20 франков 1813 W на аукционе Heritage - May 11, 2017
Продавец Heritage
Дата 11 мая 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 W на аукционе Heritage - January 12, 2017
Франция 20 франков 1813 W на аукционе Heritage - January 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1813 W на аукционе Heritage - April 19, 2016
Франция 20 франков 1813 W на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 W на аукционе Goldberg - February 2, 2016
Франция 20 франков 1813 W на аукционе Goldberg - February 2, 2016
Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 W на аукционе Stack's - November 11, 2015
Франция 20 франков 1813 W на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 W на аукционе Stack's - August 19, 2015
Франция 20 франков 1813 W на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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