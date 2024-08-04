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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1813 года A "Тип 1809-1813". Париж (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1813 года A "Тип 1809-1813" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1813 года A "Тип 1809-1813" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Тираж UNC 44,895

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1813
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1813 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 1199 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 7000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (3)
  • WAG (2)
Франция 40 франков 1813 A на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 40 франков 1813 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Франция 40 франков 1813 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1813 A на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1073 $
Цена в валюте аукциона 950 CHF
Франция 40 франков 1813 A на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность XF
Цена
683 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франция 40 франков 1813 A на аукционе Beaussant Lefèvre - June 15, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе V. GADOURY - March 12, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 12 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе Numismática Leilões - February 3, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 3 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе Spink - September 21, 2021
Продавец Spink
Дата 21 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе Beaussant Lefèvre - June 20, 2020
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе GINZA - June 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе Heritage - January 21, 2020
Франция 40 франков 1813 A на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе Palombo - January 18, 2019
Продавец Palombo
Дата 18 января 2019
Сохранность AU
Цена
Франция 40 франков 1813 A на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе GINZA - November 3, 2018
Продавец GINZA
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Франция 40 франков 1813 A на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Франция 40 франков 1813 A на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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