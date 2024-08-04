Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1813 года A "Тип 1809-1813". Париж (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Париж
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Тираж UNC 44,895
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1813
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1813 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 1199 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 7000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1073 $
Цена в валюте аукциона 950 CHF
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 12 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 3 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 21 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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