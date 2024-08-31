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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1813 года CL "Тип 1809-1815". Генуя (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Генуя

Аверс монеты - 20 франков 1813 года CL "Тип 1809-1815" Генуя - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1813 года CL "Тип 1809-1815" Генуя - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,380

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1813
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Генуя
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1813 года со знаком CL. Генуя. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3566 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Varesi (9)
Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Numismatica Ars Classica - June 5, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1959 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Patrick Guillard Collection - June 3, 2024
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Numismatica Ranieri - April 1, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Stack's - September 13, 2023
Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Patrick Guillard Collection - April 25, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
Франция 20 франков 1813 CL на аукционе InAsta - October 15, 2021
Продавец InAsta
Дата 15 октября 2021
Сохранность VF
Цена
2029 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Франция 20 франков 1813 CL на аукционе InAsta - June 23, 2021
Продавец InAsta
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Varesi - January 24, 2021
Продавец Varesi
Дата 24 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Nomisma - September 16, 2020
Продавец Nomisma
Дата 16 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1813 CL на аукционе iNumis - December 10, 2019
Продавец iNumis
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Palombo - November 17, 2019
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
Франция 20 франков 1813 CL на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Varesi - November 13, 2018
Продавец Varesi
Дата 13 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 CL на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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