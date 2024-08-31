Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1813 года CL "Тип 1809-1815". Генуя (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Генуя
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,380
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1813
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Генуя
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1813 года со знаком CL. Генуя. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3566 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1959 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Varesi
Дата 24 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 16 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Varesi
Дата 13 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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