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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1813 года K "Тип 1809-1815". Бордо (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - 20 франков 1813 года K "Тип 1809-1815" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1813 года K "Тип 1809-1815" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 869

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1813
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1813 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3569 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (1)
  • Palombo (4)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (3)
Франция 20 франков 1813 K на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
10780 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Франция 20 франков 1813 K на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
9217 $
Цена в валюте аукциона 8500 CHF
Франция 20 франков 1813 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 K на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 K на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 K на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1813 K на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 K на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Франция 20 франков 1813 K на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 K на аукционе Palombo - December 13, 2014
Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 K на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 K на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
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Франция 20 франков 1813 K на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1813 K на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1813 K на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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