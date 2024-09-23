Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1813 года K "Тип 1809-1815". Бордо (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Бордо
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 869
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1813
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1813 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3569 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
10780 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
9217 $
Цена в валюте аукциона 8500 CHF
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?
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