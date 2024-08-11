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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1813 года R "Тип 1809-1815". Рим (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Рим

Аверс монеты - 20 франков 1813 года R "Тип 1809-1815" Рим - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1813 года R "Тип 1809-1815" Рим - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,532

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1813
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1813 года со знаком R. Рим. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3574 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе Numismatica Ars Classica - June 5, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1088 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция 20 франков 1813 R на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1067 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция 20 франков 1813 R на аукционе Varesi - November 29, 2023
Продавец Varesi
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе Numismatica Ars Classica - June 27, 2023
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1813 R на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 20 франков 1813 R на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе Bolaffi - May 27, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе Nomisma - April 30, 2021
Продавец Nomisma
Дата 30 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1813 R на аукционе Varesi - January 24, 2021
Продавец Varesi
Дата 24 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе Nomisma - November 9, 2020
Продавец Nomisma
Дата 9 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1813 R на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1813 R на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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