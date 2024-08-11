Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1813 года R "Тип 1809-1815". Рим (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Рим
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,532
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1813
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1813 года со знаком R. Рим. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3574 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1088 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Varesi
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 30 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 24 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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