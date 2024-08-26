Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1813 года Q "Тип 1809-1815". Перпиньян (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Перпиньян
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 13,165
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1813
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1813 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 27869 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 11 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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