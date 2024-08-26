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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1813 года Q "Тип 1809-1815". Перпиньян (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков 1813 года Q "Тип 1809-1815" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1813 года Q "Тип 1809-1815" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 13,165

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1813
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1813 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 27869 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 11 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • cgb.fr (1)
  • Heritage (5)
  • iNumis (2)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Nomisma (1)
  • Olivier Goujon (1)
  • Palombo (1)
  • SINCONA (4)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (2)
  • Varesi (1)
Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Olivier Goujon - May 18, 2021
Продавец Olivier Goujon
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 478 EUR
Франция 20 франков 1813 Q на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
996 $
Цена в валюте аукциона 820 EUR
Франция 20 франков 1813 Q на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Palombo - May 3, 2019
Продавец Palombo
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1813 Q на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Heritage - April 23, 2018
Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе iNumis - May 4, 2017
Продавец iNumis
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе V. GADOURY - May 15, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе V. GADOURY - May 15, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 15 мая 2015
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Nomisma - May 13, 2014
Продавец Nomisma
Дата 13 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Heritage - May 30, 2013
Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Heritage - May 30, 2013
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе SINCONA - May 29, 2013
Продавец SINCONA
Дата 29 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Varesi - April 29, 2013
Продавец Varesi
Дата 29 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Heritage - April 23, 2013
Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Heritage - April 18, 2011
Франция 20 франков 1813 Q на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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