Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1806 года I "Тип 1806-1807". Лимож (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лимож
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 7,103
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1806
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1806 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3376 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
844 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 29 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF DETAILS GENI
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность XF DETAILS GENI
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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