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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1806 года I "Тип 1806-1807". Лимож (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - 40 франков 1806 года I "Тип 1806-1807" Лимож - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1806 года I "Тип 1806-1807" Лимож - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 7,103

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1806
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1806 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3376 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
844 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Франция 40 франков 1806 I на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
893 $
Цена в валюте аукциона 140000 JPY
Франция 40 франков 1806 I на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Франция 40 франков 1806 I на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
Франция 40 франков 1806 I на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе Varesi - November 29, 2023
Продавец Varesi
Дата 29 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Франция 40 франков 1806 I на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
Франция 40 франков 1806 I на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Франция 40 франков 1806 I на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность VF
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе Artemide Aste - June 27, 2021
Продавец Artemide Aste
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1806 I на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе cgb.fr - April 27, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF DETAILS GENI
Цена
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность XF DETAILS GENI
Цена
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе Lugdunum - November 5, 2020
Продавец Lugdunum
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1806 I на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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