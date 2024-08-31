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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1806 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков AN 14 (1805-1806) A Париж
Средняя цена 710 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
20 франков AN 14 (1805-1806) I Лимож
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
20 франков AN 14 (1805-1806) Q Перпиньян
Средняя цена 7200 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
20 франков AN 14 (1805-1806) U Тулуза
Средняя цена 8700 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
20 франков AN 14 (1805-1806) W Лилль
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 франков 1806 A Париж
Средняя цена 600 $
Продажи
1 350
Аверс
Реверс
20 франков 1806 I Лимож
Средняя цена 970 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
20 франков 1806 Q Перпиньян
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
20 франков 1806 U Тулуза
Средняя цена 550 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
20 франков 1806 W Лилль
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
40 франков AN 14 (1805-1806) A Париж
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
40 франков AN 14 (1805-1806) U Тулуза
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
40 франков AN 14 (1805-1806) W Лилль
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
40 франков 1806 A Париж
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 332
Аверс
Реверс
40 франков 1806 CL Генуя
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
40 франков 1806 I Лимож
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
40 франков 1806 M Тулуза
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
40 франков 1806 U Тулуза
Средняя цена 750 $
Продажи
0 146
Аверс
Реверс
40 франков 1806 W Лилль
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 59
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