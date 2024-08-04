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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1806 года W "Тип 1806-1807". Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1806 года W "Тип 1806-1807" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 20 франков 1806 года W "Тип 1806-1807" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,242

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 20 франков
  • Год 1806
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1806 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3396 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Hess Divo (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (4)
  • Palombo (1)
  • UBS (1)
  • Warin Global Investments (2)
Франция 20 франков 1806 W на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 20 франков 1806 W на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
3433 $
Цена в валюте аукциона 3250 EUR
Франция 20 франков 1806 W на аукционе Warin Global Investments - November 3, 2022
Франция 20 франков 1806 W на аукционе Warin Global Investments - November 3, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
2945 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Франция 20 франков 1806 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1806 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1806 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1806 W на аукционе Jean ELSEN - December 8, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1806 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1806 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1806 W на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1806 W на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1806 W на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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