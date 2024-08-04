Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1806 года W "Тип 1806-1807". Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,242
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 20 франков
- Год 1806
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1806 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 3396 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Hess Divo (1)
- Jean ELSEN (1)
- Künker (4)
- Palombo (1)
- UBS (1)
- Warin Global Investments (2)
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
3433 $
Цена в валюте аукциона 3250 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
2945 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 франков 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск