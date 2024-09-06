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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1806 года M "Тип 1806-1807". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 40 франков 1806 года M "Тип 1806-1807" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1806 года M "Тип 1806-1807" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1806
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1806 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Burgan Numismatique - Maison Florange за 5500 EUR. Торги состоялись 15 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • cgb.fr (1)
  • Florange (1)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (3)
  • Libert (1)
  • MDC Monaco (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (4)
Франция 40 франков 1806 M на аукционе cgb.fr - July 25, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 25 июля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
Франция 40 франков 1806 M на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
4717 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Франция 40 франков 1806 M на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
4846 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Франция 40 франков 1806 M на аукционе Florange - January 15, 2021
Продавец Florange
Дата 15 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1806 M на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1806 M на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1806 M на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1806 M на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1806 M на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1806 M на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1806 M на аукционе ALDE & OGN / Guillard - June 6, 2016
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1806 M на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
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Франция 40 франков 1806 M на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1806 M на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1806 M на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 40 франков 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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