Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1806 года M "Тип 1806-1807". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1806
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Тулуза
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1806 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Burgan Numismatique - Maison Florange за 5500 EUR. Торги состоялись 15 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
4717 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Продавец Florange
Дата 15 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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