Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1806 года U "Тип 1806-1807". Тулуза (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Тулуза
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 58,512
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1806
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Турин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (146) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1806 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 2818 проданному на аукционе SINCONA AG за 7695 CHF. Торги состоялись 20 октября 2020.
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Дата 14 марта 2024
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
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Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 18 октября 2023
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Дата 27 июня 2023
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Дата 27 июня 2023
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Дата 30 апреля 2023
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Дата 22 апреля 2023
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Сохранность F
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Дата 1 марта 2023
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Дата 17 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
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