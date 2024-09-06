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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1806 года U "Тип 1806-1807". Тулуза (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - 40 франков 1806 года U "Тип 1806-1807" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1806 года U "Тип 1806-1807" Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 58,512

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1806
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Турин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (146) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1806 года со знаком U. Тулуза. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 2818 проданному на аукционе SINCONA AG за 7695 CHF. Торги состоялись 20 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
832 $
Цена в валюте аукциона 767 EUR
Франция 40 франков 1806 U на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
1070 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция 40 франков 1806 U на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1806 U на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 40 франков 1806 U на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 40 франков 1806 U на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Франция 40 франков 1806 U на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе Heritage - December 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе MDC Monaco - December 3, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе Coin Cabinet - October 18, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе Coin Cabinet - September 22, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе Numismatica Ars Classica - June 27, 2023
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе Numismatica Ars Classica - June 27, 2023
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе Coin Cabinet - April 30, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе London Coins - March 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность F
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 40 франков 1806 U на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Франция 40 франков 1806 U на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1806 U на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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