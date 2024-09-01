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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1806 года W "Тип 1806-1807". Лилль (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 40 франков 1806 года W "Тип 1806-1807" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I Реверс монеты - 40 франков 1806 года W "Тип 1806-1807" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Наполеон I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,336

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1806
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1806 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Maison Palombo за 12000 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (4)
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  • Centre Numismatique du Palais-Royal (1)
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  • Palombo (4)
  • Patrick Guillard Collection (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (3)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (7)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 40 франков 1806 W на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1427 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Франция 40 франков 1806 W на аукционе Numismatica Ars Classica - June 5, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
871 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Франция 40 франков 1806 W на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 40 франков 1806 W на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе Patrick Guillard Collection - September 30, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
Франция 40 франков 1806 W на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе V. GADOURY - April 21, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе Beaussant Lefèvre - April 7, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе V. GADOURY - September 3, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе Heritage - May 7, 2021
Франция 40 франков 1806 W на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе Warin Global Investments - January 26, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 26 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1806 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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