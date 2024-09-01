Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1806 года W "Тип 1806-1807". Лилль (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Лилль
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,336
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1806
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1806 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Наполеона I. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Maison Palombo за 12000 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1427 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
871 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 26 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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