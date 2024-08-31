Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1806 года CL "Тип 1806-1807". Генуя (Франция, Наполеон I)
Разновидность: Генуя
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9039 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон I
- Номинал 40 франков
- Год 1806
- Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
- Монетный двор Генуя
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)
Цены на аукционах
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