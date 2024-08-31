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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1806 года CL "Тип 1806-1807". Генуя (Франция, Наполеон I)

Разновидность: Генуя

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9039 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6135 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон I
  • Номинал 40 франков
  • Год 1806
  • Правитель Наполеон I Бонапарт (Император французов)
  • Монетный двор Генуя
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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